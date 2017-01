foto generiche 14:49 - La città in cui si vive meglio in Italia resta Trento, seguita da Bolzano. Lo attesta il 13/o Rapporto Qualità della vita 2011 di ItaliaOggi-Università La Sapienza, pubblicato sul quotidiano domani in edicola. Mentre nel resto del paese si assiste ad un peggioramento generale: calano a 45 (da 55 nel 2010) le province in cui si vive in modo buono o accettabile, mentre salgono a 58 (48 del 2010) quelle con scarsa o insufficiente qualità della vita. - La città in cui si vive meglio in Italia resta Trento, seguita da Bolzano. Lo attesta il 13/o Rapporto Qualità della vita 2011 di ItaliaOggi-Università La Sapienza, pubblicato sul quotidiano domani in edicola. Mentre nel resto del paese si assiste ad un peggioramento generale: calano a 45 (da 55 nel 2010) le province in cui si vive in modo buono o accettabile, mentre salgono a 58 (48 del 2010) quelle con scarsa o insufficiente qualità della vita.

Si verifica una ulteriore caduta dell'Italia meridionale e insulare. "A conferma di ciò - scrive ItaliaOggi - l'ultimo posto di Trapani (terz'ultima nella precedente indagine) e il penultimo di Napoli (ultima nelle precedenti due edizioni del rapporto)".



I grandi centri urbani "reggono il colpo" e si concentrano a metà classifica: Roma, in particolare, si piazza al 51esimo posto (dal 57esimo), Milano sale al 46esimo (era 49esima), Torino passa al 47esimo (dal 51esimo). In controtendenza Bologna, che scende dal 21esimo al 40esimo posto e Firenze (dal 31esimo al 42esimo).



Il Nord-est meglio del Nord-ovest

Nel 2011 le aree in cui si vive meglio sono rappresentative dell'arco alpino centrale e orientale, della Pianura Padana e dell'Appennino tosco-emiliano, con ramificazioni verso Toscana e Marche. Al contrario, nelle macroaree caratterizzate da una qualità della vita scarsa o insufficiente, ci sono le 36 province del Mezzogiorno, una provincia dell'Italia centrale, 9 province del Nord-ovest e 3 del Nord-est. Si assiste dunque a "un peggioramento a Nord-ovest che porta a dividere l'Italia non più solo tra Nord e Sud, ma anche tra Nord-est e Nord-ovest".



Tornando alla testa e alla coda, "si conferma, rispetto alle prime edizioni del rapporto, la conquista del vertice da parte delle province del Trentino Alto Adige e di alcune province venete. In particolare Trento consolida gli eccellenti piazzamenti già ottenuti in passato: dal 1999 è stabilmente nel gruppo di eccellenza e non è mai scesa al di sotto del settimo piazzamento. All'opposto l'ultimo posto di Trapani fa seguito a precedenti posizioni basse". In generale l'indagine evidenzia che "il livello medio di qualità della vita è insufficiente e non accenna a migliorare nelle regioni del Sud".



I cardini dell'indagine

Il rapporto di ItaliaOggi è uno strumento di monitoraggio della qualità della vita che impiega una metodologia rinnovata rispetto al passato, con un'architettura caratterizzata da nove dimensioni d'analisi - affari e lavoro, ambiente, criminalità, disagio sociale e personale, popolazione, servizi finanziari e scolastici, sistema salute, tempo libero e tenore di vita - 17 sottodimensioni e 93 indicatori di base.