Spread Btp-Bund decennale

ISTRUZIONI PER L'USO DEL GRAFICO Per ottenere il dato in tempo reale andare sulla casella 1D, che rappresenta il dato giornaliero in tempo rale, ora di New York. Posizionarsi con il mouse sul grafico in corrispondenza all'orario di interesse (alla fine della linea per l'ultimissimo) e guardare in altro a destra la casella CLOSE che riporta il dato dei punti di Spread con due decimali in più. Per avere il dato che siamo soliti vedere sui giornali va moltiplicata quella cifra x100 (es: 4.782x100= 478 punti).











[Fonte Bloomberg]