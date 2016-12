Art attack! (Il Fisco in galleria)

Con la cultura si mangia, a differenza di quel che diceva un ex ministro dell'Economia. Basta speziarla, renderla appetibile al mercato, farla girare senza eccessive dogane. Con la crisi economica il mercato dell'arte è calato del 17%, hanno chiuso 20 gallerie e non c'è da stare allegri. Francesco Specchia fa la radiografia di un settore in cui le norme - come al solito -spesso variano più dei gusti. E lo fa con i suoi ospiti: Paolo Manazza, Artista, giornalista specializzato in economia dell'arte sulle pagine del Corriere della Sera, direttore della rivista online ArtsLife, grande esperto del mercato dell'arte specie contemporanea e Luca Melegati, direttore dell'ufficio milanese della casa d'aste Wannenes, già consulente ed esperto per le maggiori case d'aste (Sotheby's) curatore di mostre, saggista, esperto di arte antica. Con l'intervento di Giuseppe La Scala e la storia del Tartassato della settimana: Andrea Torti, di Link Coordinamento Universitario, sulle tasse universitarie.