Arriva in Italia la Coca-Cola Life: dolce ma con meno calorie e... verde

Arriva una nuova veste per la lattina più famosa del mondo: la Coca-Cola. Giunge anche in Italia la nuova nata nella famiglia Coca-Cola, Coca-Cola Life: a detta del colosso delle bibite si tratta di una "scelta in più" con un gusto unico e il 36% di calorie in meno. La caratteristica del packaging? Addio al rosso per dare spazio al verde.

Coca-Cola Life è il membro più recente della famiglia Coca-Cola e ha come ingrediente principale la dolcezza di origine naturale che si trova nella foglia di stevia (edulcorante glicosidi steviolici) e nello zucchero. Unita ad altri ingredienti come gli aromi naturali, garantisce un gusto unico a ridotto contenuto calorico.



Partita nel 2013 nei mercati di Argentina e Cile (non a caso, nel continente "di origine" della stevia), Coca-Cola Life è arrivata in oltre 15 paesi nel mondo, sino ad approdare in Italia con l'obiettivo di espandere la gamma dei prodotti per andare incontro alle preferenze dei consumatori, nel nostro Paese come in tutto il resto del mondo.



"L'ultimo nuovo prodotto a marchio Coca-Cola lanciato nel nostro paese è stata Coca-Cola Zero, quasi 9 anni fa, e ha avuto un successo straordinario" dice Annalisa Fabbri direttore Marketing Coca-Cola Italia. "Non vi neghiamo, quindi, che anche per Coca-Cola Life c'è una grande aspettativa e non vedevamo l'ora che arrivasse in Italia!".