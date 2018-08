Argentina, Lagarde: Fmi rivedrà tempistica aiuti

Il Fmi rivedrà la tempistica della distribuzione dei fondi all'Argentina nell'ambito del piano di salvataggio a 50 miliardi di dollari. Lo afferma il direttore Christine Lagarde, assicurando che il Fondo lavorerà con le autorità per rafforzare il programma di aiuti. "Ho fiducia nell'impegno delle autorità argentine", che sarà essenziale per traghettare l'economia "in queste difficili circostanze" e che alla fine "rafforzerà la crescita" del Paese.