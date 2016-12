Argentina, cosa sono i tango bond

Quasi 15 anni dopo la bancarotta, lo Stato argentino ha deciso di risarcire i risparmiatori italiani che avevano investito nei tango bond. Il governo di Buenos Aires, in un accordo bilaterale tra l'esecutivo e la task force delle banche, ha accettato di pagare in contanti il 150% del capitale per un controvalore di 1,35 miliardi di dollari.