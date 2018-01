Arbitro Consob apre a risarcimenti per clienti delle banche salvate

L'Arbitro per le controversie finanziarie della Consob apre la strada ai clienti di Banca Marche, Etruria, Chieti e Ferrara per rivalersi sugli istituti che hanno inglobato le banche salvate. Per le prime tre si tratta di Ubi Banca e per Cariferrara di Bper. "I clienti, così come avrebbero potuto pretendere risarcimenti nei confronti della vecchia banca, possono procedere in tal senso anche nei confronti della nuova banca", fa sapere l'Arbitro.