Apple, trimestre record ma vendite iPhone sotto attese

Apple chiude gli ultimi tre mesi dell'anno con un utile per azione di 3,89 dollari su ricavi per 88,29 miliardi. Risultati record che però non bastano: Apple ha venduto 77,3 milioni di iPhone, meno degli 80,2 milioni previsti dal mercato. Alphabet, la holding a cui fa capo Google, chiude invece il quarto trimestre con un utile per azione di 9,70 dollari, sotto le attese. Amazon invece supera le previsioni con un utile per azione a 3,75 dollari.