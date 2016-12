Apple si conferma il brand numero uno al mondo: marchio vale 170 mld dollari

Per il terzo anno consecutivo, Apple è numero uno al mondo per valore del marchio: il brand della mela ha incrementato il suo valore del 43% su base annua, raggiungendo i 170,3 miliardi di dollari. Al secondo posto resta Google con 120,3 miliardi (+12%), mentre al terzo si piazza Coca-Cola con 78,4 miliardi (-4%). A stilare la classifica è il XVI rapporto annuale "Best Global Brands" di Interbrand, che vede sei compagnie hi-tech tra le prime 10.