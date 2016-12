Apple, primo calo di fatturato dal 2001 ma si spera nell'iPhone 7

Apple fa registrare il primo declino annuale di profitti ed entrate dal 2001. Il gigante di Cupertino ha chiuso il quarto trimestre dell'esercizio fiscale con un utile netto di 9 miliardi di dollari. I ricavi si sono attestati a 46,9 miliardi di dollari, in linea con le attese. Si tratta però del terzo trimestre consecutivo in calo, dovuto al rallentamento sul fronte della vendita degli smartphone anche se si spera nell'iPhone 7.

Nel trimestre Apple ha venduto 45,5 milioni di iPhone e 9,27 milioni di iPad. Dimostra ottimismo l'amministratore delegato, Tim Cook: ""Siamo entusiasti per come i clienti hanno risposto all'iPhone7, all'iPhone 7 Plus e all'Apple Watch serie 2". Rispetto al 2015, i ricavi sono cresciuti in Europa e in Giappone ma sono calati in Cina e nel Nord e Sud America.