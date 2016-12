Apple, media: in arrivo multa Ue di mld di euro per evasione fiscale

E' attesa per il 30 agosto la maximulta di Bruxelles ad Apple per evasione fiscale, dopo il presunto accordo del colosso con l'Irlanda. Bloomberg parla di "miliardi di euro" (19 nel peggiore dei casi), citando fonti vicine al dossier. La Ue annuncerà che Dublino ha assicurato aiuti di Stato illegali sotto forma di sconti fiscali in cambio di posti di lavoro. L'inchiesta avrebbe appurato che Apple paga meno dell'1% sulle vendite contro il 12,5%.