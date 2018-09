Apple, la Commissione europea dice sì alle nozze con Shazam

Apple e Shazam non si fanno concorrenza: il primo offre i servizi di musica in streaming, la seconda è un’applicazione che riconosce le canzoni. Per questo motivo il gigante di Cupertino potrà comprare l'app. Il via libera arriva dalla Commissione europea secondo cui le due applicazioni musicali svolgono attività complementari, dunque, l’acquisizione non comprometterà la concorrenza in Europa.