Apple: giù utili e ricavi, pesa il calo delle vendite dell'iPhone

Gli utili e i ricavi di Apple nel secondo trimestre sono superiori alle attese ma crollano rispetto ad un anno fa. A pesare le deludenti vendite dell'iPhone. L'utile netto si è attestato a 7,8 miliardi di dollari, il 27% in meno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, mentre i ricavi ammontano a 42,36 miliardi, il 14,% in meno. Sono stati venduti 40,4 milioni di iPhone, un po' più delle attese ma 7 milioni in meno di un anno fa.