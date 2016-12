Apple dei record a Wall Street: società vale più di 700 miliardi di dollari

08:57 - Record storico a Wall Street per Apple. Al termine della giornata di contrattazioni alla Borsa di New York, la società di Cupertino ha chiuso con una capitalizzazione di mercato superiore ai 700 miliardi di dollari: è la prima società nella storia Usa ha raggiungere un valore del genere. Il risultato è stato messo a segno dopo che il numero uno della casa Tim Cook ha annunciato l'alleanza con First Solar, azienda nel settore dell'energia rinnovabile.

Un accordo che Cook ha definito "il più grande e coraggioso progetto di sempre", per un costo di 850 milioni di dollari per costruire un impianto per la produzione di energia solare a Monterey, in California. Adesso il valore di Apple è quasi il doppio rispetto a quello delle altre tre più grandi società al mondo: Exxon Mobile (385 miliardi di dollari), Berkshire Hathaway ((370 miliardi) e Microsoft (349 miliardi).