Apple continua a stabilire record a Wall Street: capitalizzazione oltre i 700 miliardi di dollari

03:00 - Chi temeva che l’ascesa di Tim Cook potesse creare scompigli negli ambienti di Cupertino si è dovuto ricredere. Apple ancora oggi macina record proseguendo sulla scia del suo fondatore, Steve Jobs.

Dopo il record assoluto di oltre tre miliardi di app vendute nel 2013, nel quarto trimestre del 2014 la casa della “mela morsicata” ha nuovamente superato se stessa realizzando ricavi pari a 42,1 miliardi di dollari e vendendo oltre dieci milioni di dispositivi nel primo week-end di debutto dell’iPhone 6 e dell’iPhone 6 Plus. Una serie di numeri che ha reso possibile, appena conclusa la presentazione dei dati economici trimestrali, una crescita del titolo del 2% nella seduta after-hours a 101 dollari per azione, dopo una crescita analoga nella seduta ordinaria.

La casa della Mela non era però ancora sazia di record, tanto da stabilirne un altro: la capitalizzazione dell’azienda ha superato i 700 miliardi di dollari attestandosi a 701 miliardi. Complice una crescita del 49% del titolo in appena undici mesi. Una cifra di tutto rispetto che conferma il colosso di Cupertino in cima all’Olimpo delle aziende tecnologiche e non solo: nessuna società americana ha infatti mai raggiunto un valore simile.

Basta tornare indietro di qualche anno, al 2007 per essere precisi: l’anno di debutto del primo iPhone. Quando Apple sperava di aggiudicarsi una fetta di appena l’un percento di tutto il mercato dei telefonini, oggi occupa una fetta pari a circa il 15% di tutto il market share. O ancora quando puntava alla vendita di dieci milioni di dispositivi in un anno. Un anno, non un week-end come successo per l’iPhone 6. Basta ricordare che in tutto il primo trimestre di vendita del primo iPhone non furono venduti più di 1,4 milioni di esemplari (200 mila nel primo weekend di vendita, contro i 500 mila attesi).

Al contrario delle successive presentazioni, il debutto del primo iPhone non creò particolari terremoti in Borsa. Il titolo si mosse di appena il 2,43% durante la conferenza stampa di Steve Jobs e guadagnò solo sette centesimi per azione al momento dell’uscita del dispositivo. Gli effetti veri e propri si videro circa un mese più tardi quando, a conti trimestrali presentati, il titolo crebbe da 122 a 141 dollari per azione. Oltre il 15% in più.

Situazione ancor più particolare per l’iPhone 3G. Uscito il 9 giugno del 2008, nella seduta post presentazione il titolo perse due punti rispetto alla seduta precedente, attestandosi a 182 dollari per azione. Il terzo trimestre si rivelò migliore delle attese, ma le previsioni pessimistiche per il quarto trimestre fecero crollare il titolo di dieci punti percentuali. Arrivarono poi i conti trimestrali del luglio 2009, quindi quelli successivi all’uscita dell’iPhone 3GS. In quell’occasione il titolo crebbe del 4,4%, merito soprattutto del +626% registrato nelle vendite di iPhone. Sulla scia dell’iPhone 3GS i numeri del quarto trimestre fecero registrare un ulteriore +7,29% a Wall Street.

Tra sali e scendi nel lungo periodo il titolo non ha fatto che aumentare a dismisura, arrivando a superare i 300 dollari per azione nell’ottobre del 2010, quando furono presentati i dati relativi al quarto trimestre; e i 400 dollari per azione nell’ottobre 2011, in concomitanza con l’uscita del 4S. Da qui in poi il titolo è si è mostrato ancora più volatile, ma ha comunque raggiunto livelli strabilianti fino ad arrivare agli oltre 650 dollari per azione del giugno 2014. Qui Apple ha optato per uno split azionario: l’azienda ha infatti frazionato le sue azioni in sette parti, moltiplicando appunto per sette il numero totale delle azioni, così da portare il valore di ogni singola azione sotto i cento dollari, favorendo l’acquisto anche da parte di investitori più piccoli. Si stima che il titolo oggi, grazie anche all’uscita degli iPhone 6 e 6 Plus, senza split azionario varrebbe oltre 800 dollari per azione.