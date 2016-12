Apple condannata per uso illecito di brevetti: pagherà 234 milioni di dollari

Apple dovrà pagare alla University of Wisconsin 234 milioni di dollari per aver usato illegalmente alcune delle tecnologie dell'università nei processori per alcuni modelli di Iphone e iPad. Lo ha deciso un giudice federale, confermando la sentenza del giudice distrettuale di Madison, in Wisconsin. Lo riporta il Wall Street Journal, sottolineando che l'Università si augurava le venissero riconosciuti 400 milioni di dollari di danni.

Questo è un caso in cui il lavoro duro dei ricercatori di una nostra università e l'integrità del sistema dei brevetti ha prevalso, ha commentato soddisfatto Carl Gulbrandsen, direttore generale della organizzazione non-profit Wisconsin Alumni Research Foundation che ha citato in giudizio Apple, sottolineando che la corta ha riconosciuto il lavoro fondamentale fatto nel nostro campus.



No comment da Cupertino sul verdetto, anche se ha annunciato che farà ricorso. Davanti alla corte Apple ha dichiarato che il brevetto dell'Università non era valido e quindi non era stato infranto.