Apple brucia in Borsa 52 miliardi

Apple chiude sotto i 100 dollari per azione per la prima volta dall'ottobre 2014. I titoli Apple chiudono in calo del 4,2% a 96,45 dollari per azione. Dall'inizio dell'anno Apple ha bruciato 52 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato. Le indiscrezioni su un possibile taglio della produzione di iPhone continuano a pesare sui titoli di Cupertino.