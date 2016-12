App e progetti per malati, bambini e disabili: il crowdfunding si tinge di rosa

Su WithYouWeDo, la piattaforma nata per promuovere e sostenere economicamente idee negli ambiti dell’innovazione sociale, della diffusione della cultura digitale e della tutela ambientale, sono oggi ospitati 14 progetti e tra questi sono quattro quelli al femminile che stanno ancora raccogliendo donazioni.



Come "H-MAPS", il progetto nato dall'esperienza personale della radiologa genovese Laura Rossi che ha pensato di dar vita ad uno strumento digitale utile a pazienti con diagnosi di Linfoma di Hodgkin. L’App “H-MAPS”, propone una vera e propria mappa infografica del percorso terapeutico della malattia scandito per tappe in successione cronologica. Ogni fase è completata da una breve spiegazione delle procedure che compongono l'iter, utile per abbassare il livello di ansia del paziente e migliorare la sua partecipazione nel processo di cura.



“H-MAPS” non vuole essere solo un supporto esplicativo, ma anche un accompagnamento e un incoraggiamento nel percorso di cura. Il progetto della mappa è nata in collaborazione con la Clinica Universitaria Ematologica dell'Ospedale San Martino di Genova e l'associazione di promozione sociale ARCI Liguria.



Fino al 15 dicembre è possibile invece sostenere il progetto "Voglio ascoltare una storia", nato dall'amore per i bambini e dalla passione per libri di Liccardi Maria Antonietta, neuropsichiatra infantile, e di Lucia Avino, terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, che operano a Napoli. Il progetto è stato pensato per tutti i bambini con problemi motori, cognitivi, comunicativi e relazionali.



"Voglio ascoltare una storia" è un'applicazione multipiattaforma dalla quale è possibile leggere, ascoltare ed eventualmente scaricare libri con testo interamente tradotto in simboli. I libri modificati diventano così a misura del bambino: ogni testo è scritto sia con i simboli che con le parole, il bambino riconosce l'immagine, l'adulto la parola. Le immagini utilizzate vengono semplificate per essere più facilmente comprensibili al bambino; le parole scritte permettono all'adulto una lettura corretta, sincrona con i simboli.



La piattaforma di crowdfunding TIM WithYouWeDo ha ricevuto ben 640 progetti, di cui 58 sono stati pubblicati. Le 24 iniziative arrivate all'obiettivo che si erano prefissato hanno raccolto una media di più di 30 milaeEuro ciascuno (la più alta tra tutte le piattaforme italiane di crowdfunding). In totale WhitYouWeDo ha raccolto fino ad oggi, anche grazie alle iniziative di donazione fondi realizzate in collaborazione con Fondazione TIM, Accademia Teatro alla Scala e Sodalitas, oltre 1,3 milioni di euro da circa 3.500 donatori.



Partecipare alla raccolta fondi su WhitYouWeDoè molto semplice, basta registrarsi sulla piattaforma e donare attarverso carta di credito, anche prepagata. Le donazioni possono partire da 2 euro. Nessuna commissione verrà applicata sulle donazioni raccolte, a parte quella applicata dai sistemi di pagamento.