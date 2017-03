Apertura piatta per la Borsa di Milano: Ftse Mib sale dello 0,04%

Avvio tranquillo a Piazza Affari con l'indice Ftse Mib che sale dello 0,04% a 19.714,48 punti. Partenza poco mossa anche per le altre Borse europee, in scia a una chiusura mista a Wall Street e a un andamento fiacco dei listini asiatici. La piazza di Tokyo ha terminato gli scambi in calo dello 0,12%. In avvio a Francoforte il Dax rimane fermo sulla parità. Piatta anche Londra, dove l'indice Ftse100 segna un +0,09% e Parigi con il Cac40 che mostra un +0,01%.