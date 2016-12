Ape, per chi anticipa pensione niente tredicesima in busta paga

L'Ape volontaria sarà erogata per 12 mesi l'anno e non su 13 come avviene per la pensione. Lo confermano fonti di governo spiegando anche che nel Dpcm che sarà pubblicato a gennaio dopo l'approvazione della legge di Bilancio sarà messo un tetto per quanto riguarda la richiesta di Ape del 95% della pensione certificata mensile nel caso di richiesta di anticipo di un anno, del 90% in caso di anticipo di 2 anni e dell'85% in caso di anticipo di 3 anni.