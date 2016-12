Antitrust, istruttoria su Telecom

L'Antitrust ha avviato una nuova istruttoria nei confronti di Telecom Italia per gli stessi motivi per cui il garante nel 2013 multò la società telefonica per oltre 100 milioni di euro per aver impedito il regolare accesso alla rete agli altri operatori telefonici. Il rischio è che la società, nei cui confronti sono arrivate nuove segnalazioni di violazione delle norme Antitrust, veda ora aumentare l'importo della sanzione.