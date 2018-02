Antitrust, istruttoria su Ryanair per nuove regole bagagli a mano

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha aperto un'istruttoria su Ryanair in merito alla correttezza delle informazioni relative alle nuove regole, in vigore dal 15 gennaio, sui bagagli a mano. Soddisfatto il Codacons, che aveva presentato l'esposto contestando il fatto che solo chi acquista l'imbarco prioritario ha diritto a portare in cabina il trolley.