Antitrust, "bollette scorrette": multa da 1,8 milioni a Eni Gas e Luce

L'Antitrust ha multato Eni Gas e Luce per un totale di 1,8 milioni di euro per aver gestito "in maniera inadeguata" le istanze dei consumatori relative alla fatturazione dei consumi energetici. Molti consumatori avevano segnalato problemi relativi ai "maxi conguagli" e a periodi di consumo superiori anche a cinque anni dall'emissione della fattura. La cifra è stata ridotta per alcune iniziative intraprese dalla società per "riparare" alle scorrettezze.