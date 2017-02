Antitrust avvia istruttoria su rete fibra ottica Telecom-Fastweb

L'Antitrust ha avviato un procedimento istruttorio per possibile violazione dell'articolo 101 TFUE (divieto di intese restrittive della concorrenza) nei confronti di Telecom Italia e Fastweb. La decisione è arrivata dopo che le due società hanno reso noto all'Autorità di aver sottoscritto un accordo per la costituzione di un'impresa comune cooperativa per la rete in fibra ottica. Eseguite anche ispezioni nelle sedi delle società.