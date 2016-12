Anticipo Tfr, solo 0,1% lo chiede

L'operazione Tfr in busta paga risulta finora un vero e proprio flop, con meno dello 0,1% dei lavoratori che ha fatto richiesta per l'anticipo. Lo evidenziano i dati della Fondazione consulenti del lavoro. Su circa un milione di retribuzioni esaminate, solo 567 dipendenti hanno chiesto all'azienda l'anticipo. La norma è entrata in vigore ad aprile.