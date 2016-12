Anticipo pensionistico agevolato, Cgil: troppi 30 anni contributi

La Cgil contro il piano del governo per l'anticipo pensionistico. Il sindacato si scaglia infatti contro Matteo Renzi, "reo" di aver fatto marcia indietro sul numero di anni di contributi necessari per accedere alla cosiddetta Ape agevolata. "Il governo Renzi si rimangia la parola: 30 anni di contributi invece di 20 per Ape social", scrive infatti la Cgil su Twitter.