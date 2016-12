Ancora in calo la fiducia di consumatori e imprese

Dopo un periodo in risalita, durato due mesi (febbraio e marzo) il clima di fiducia dei consumatori è tornato a scendere ad aprile, segnando un'ulteriore diminuzione a maggio. Risultato di un calo del clima economico, personale, corrente e futuro. In calo anche l'indice relativo al clima di fiducia delle imprese.

A maggio si è presentato in calo, per il secondo mese consecutivo dopo cinque mesi di crescita, anche il clima di fiducia delle imprese. Il dato si è presentato a 102 punti dopo i 102,1 di aprile e i 103,2 di marzo (quando si presentò in netto aumento rispetto ai 97,4 di febbraio, quarto mese consecutivo in crescita dal novembre 2014).