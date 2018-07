Amazon, rialzo record degli utili: +1.000% nel secondo trimestre

Record per Amazon, che mette a segno utili in rialzo del 1.000%. Nel secondo trimestre dell'anno, gli utili netti del colosso dell'e-commerce hanno toccato 2,53 miliardi di dollari, superando i 2 miliardi per la prima volta, contro 197 milioni del 2017. Gli utili per azione sono stati di 5,07 dollari rispetto ai 40 centesimi dello stesso periodo del 2017, con un aumento del 1.050%. Il mercato si attendeva 2,50 dollari per azione.