Amazon, ok a licenza trasporto mare

Amazon ha ottenuto la licenza per il trasporto marittimo. Dopo i droni per le consegne, diventa così un operatore del trasporto negli Stati Uniti, con Amazon China che può offrire servizi via mare fra i due Paesi. Secondo gli analisti, si tratta di una mossa molto importante che consente all'azienda di affacciarsi in un mercato che vale 350 miliardi di dollari e di offrire anche ai produttori cinesi l'accesso diretto ai consumatori americani.