Amazon, Google e i fratelli di tasse

Prima Amazon, poi Google, poi Yahoo e, via via, tutti gli altri colossi che navigano ai confini della grande elusione fiscale lavorando in Italia ma pagando le tasse in Irlanda e Lussemburgo: come verranno trattati costoro dal Beps - Base Erosion and Profit Project, ovvero dal progetto della maggior riforma della tassazione fiscale internazionale di sempre? E contemporaneamente al Beps ecco la Digital Tax italiana: un altro modo per attingere ai 240 miliardi di dollari che sfuggono agli erari nazionali.