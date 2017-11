Almaviva, reintegro per 153 dipendenti: discriminato chi non accetta taglio di stipendio

La scelta di Almaviva, che ha complessivamente licenziato 1.666 persone nello stabilimento di Roma, "si risolve in una vera e propria illegittima discriminazione - scrive infatti il giudice Umberto Buonassisi nell'ordinanza-: chi non accetta di vedersi abbattere la retribuzione (a parita' di orario e di mansioni) e lo stesso tfr, in spregio" alle norme del codice civile e costituzionali "ancora vigenti, viene licenziato e chi accetta viene invece salvato".



Per il 15 dicembre è attesa un'altra decisione che riguarda una novantina di persone.



L'azienda: riassunzioni ma non a Roma. Pronto il ricorso - AlmavivaContact, "mantenendo ferma la convinzione del proprio corretto operato, darà ovviamente attuazione all'ordinanza - riammettendo i lavoratori presso le sedi disponibili, tenendo conto che il sito operativo di Roma è chiuso - ma la impugnerà immediatamente, al fine di revocarne gli effetti in tempi brevi". Lo afferma l'azienda dopo la sentenza del giudice del lavoro. Nella nota, Almaviva ricorda che 9 giudici su 10 hanno dichiarato "pienamente legittima la condotta aziendale".