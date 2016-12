Dopo una trattativa durata 17 ore , è stato raggiunto un accordo per Almaviva , azienda di call center, che evita il licenziamento di 3mila lavoratori . Lo ha annunciato il viceministro allo Sviluppo economico Teresa Bellanova . "Lo avevo detto dalla prima trattativa che non avremmo lasciato sole 3mila persone. Salvi i posti di lavoro. Accordo siglato", ha scritto su Twitter,

Se non fosse stato raggiunto un accordo, i licenziamenti annunciati dall'azienda (1.670 posti a Palermo, 918 a Roma e 400 a Napoli), sarebbero divenuti esecutivi dal 5 giugno.



Cosa prevede l'accordo - Il verbale di accordo prevede il ritiro della procedura di licenziamento per 3mila lavoratori, l'applicazione di ammortizzatori sociali per 18 mesi, di cui primi 6 mesi di contratto di solidarietà e successivi 12 mesi di cassa integrazione, la copertura finanziaria e mantenimento del reddito attuale per ogni lavoratore e infine l'impegno a partire da novembre a ridurre le percentuali di solidarietà, per arrivare al 20%.