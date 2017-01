Almaviva: "Niente ammortizzatori sociali senza piano di risanamento"

"Senza un piano di risanamento non può essere proposto alcun ricorso agli ammortizzatori sociali. E' un principio di legge contenuto nella disciplina che regola il settore, non una posizione aziendale". E' quanto afferma Almaviva in una nota, sottolineando: "Che il sindacato voglia accreditare la disponibilità di ammortizzatori appare un tentativo inaccettabile di condizionare le responsabilità in capo all'azienda e di forzare la verità dei fatti".