Almaviva: nessuna trattativa supplementare per call center di Roma

"Solo chi non conoscesse la normativa o pensasse di ignorarla potrebbe ritenere di riaprire un procedimento formalmente concluso e sottoscritto dalle parti". Così Almaviva replica al pressing per includere nell'accordo-ponte del 22 dicembre anche il sito di Roma con i suoi 1.666 dipendenti: le Rsu non avevano aderito e da quel giorno il sito ha cessato le attività. Pensare ad "una trattativa supplementare" è per l'azienda di call center "fuori da ogni logica".