Almaviva, ministro Calenda: stop trasferimenti lavoratori da Milano

Il ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda ha chiesto ai vertici di Almaviva di sospendere i trasferimenti dei lavoratori che operano presso la sede di Milano. Calenda "si augura che l'azienda non proceda con il trasferimento in Calabria di 65 lavoratori che si configurerebbe come un licenziamento seppure mascherato". Nelle prossime ore si svolgerà al Mise un incontro per cercare soluzioni alternative a quella ipotizzata da Almaviva.