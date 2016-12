Almaviva, l'azienda accoglie la proposta del ministro Calenda

La proposta del ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda convince Almaviva che "ha accolto il piano di mediazione del governo". L'azienda di call center condivide "le linee guida" indicate in quanto "impegna le parti ad affrontare in termini strutturali le misure per il recupero di efficienza e produttività aziendale e per la conseguente messa in sicurezza della società" in riferimento agli interventi su produttività e sul costo del lavoro.