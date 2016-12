Allerta Ue: "In Italia record di disoccupati che non cercano lavoro"

L'Italia ha il tasso più elevato d'Europa di disoccupati che non cercano lavoro (13% della popolazione attiva), ed è tra i quattro peggiori Paesi in quanto a istruzione della popolazione in età da lavoro (oltre il 40% ha al massimo il diploma o si è fermato alle medie). Emerge dal rapporto della Commissione Ue sugli sviluppi sociali. In tema di povertà, l'Italia è ancora ai livelli massimi, con un tasso di "severa deprivazione materiale".