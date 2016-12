Allarme Tesoro Gb sulla Brexit: "Almeno un anno in recessione"

La Brexit farebbe piombare l'economia del Regno Unito in recessione per almeno un anno intero e con un Pil che, in capo ad un biennio, risulterebbe di 3,6 punti percentuali più basso di quello che sarebbe restando nell'Unione europea. E' la nuova sventura profetizzata dal Tesoro britannico, in vista del referendum che si terrà il 23 giugno, l'ennesima allerta che i britannici si vedono mettere davanti all'avvicinarsi del voto.