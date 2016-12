Allarme Ocse: stagnazione eurozona molto dannosa

12:02 - Nonostante alcuni dei Paesi membri stiano "cominciando a risalire la china", nel suo insieme "la zona euro sta rallentando fino a fermarsi e rappresenta un rischio rilevante per la crescita mondiale, con la disoccupazione che resta alta e l'inflazione lontana dall'obiettivo". Lo scrive l'Ocse nell'Economic outlook. Tra i Paesi del G20, maglia nera per la crescita alla Russia, seguita dall'Italia, il cui Pil nel 2015 crescerà solo dello 0,2%.

L'unione monetaria, ha spiegato il capo economista Catherine Mann durante la presentazione dell'Outlook, "corre il rischio di trovarsi una crescita zero e un'inflazione zero", cosa per cui l'Ocse è "preoccupata, molto preoccupata".



"C'e' una probabilità di deflazione e di crescita zero del Pil e stagnazione - ha spiegato - e quando questi rischi esistono deve essere un momento capitale per i politici, per fare un passo avanti sulle loro proposte in materia di riforme".



Nelle sue stime di crescita, però, l'Ocse al momento presume che il rischio negativo non si materializzerà, ma al contrario "le misure strutturali approvate saranno implementate e porteranno i loro frutti, lo stimolo monetario continuerà, cosa che permetterà all'eurozona di rivitalizzarsi".