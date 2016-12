Allarme della Cei sul Lavoro: "Dignità e diritti in secondo piano"

"Sempre più persone, impaurite dall'idea di perdere o di non trovare lavoro, si convincono che nulla sia più come è stato finora: dignità, diritti e salute finiscono così in secondo piano". E' l'allarme lanciato dalla Cei nel messaggio per il Primo Maggio. I vescovi parlano anche del divario Nord-Sud: "Il destino delle diverse aree del Paese non può essere disgiunto: senza un Meridione sottratto a povertà e mafie non può esserci un Settentrione prospero".