Allarme dai commissari Ilva:"A settembre si stima azzeramento cassa"

La previsione finanziaria per l'Ilva "stima l'esaurimento di cassa a settembre 2018". Lo si legge nella documentazione dei commissari Ilva portata in audizione in Senato. Sempre nella slide di previsione del fabbisogno di cassa si legge che a dicembre la cassa di fine periodo segnerà un saldo negativo per 132 milioni di euro. I crediti scaduti dei fornitori ammontano invece a circa 30 milioni, di cui solo il 10% è superiore a 60 giorni.