Allarme Coldiretti: "Il maltempo ha fatto sparire dagli alberi un frutto su quattro"

Ogni giorno sentiamo dietologi e nutrizionisti insistere sull 'importanza di consumare frutta e verdura a tavola per ritrovare la forma fisica e il benessere, in particolare in vista della bella stagione. Quest'estate però potrebbe esserci una brutta sorpresa: c'è il rischio di trovare vuoti alcuni scaffali del mercato ortofrutticolo in quanto le gelate e le grandinate degli scorsi mesi hanno fatto sparire dagli alberi un frutto su quattro . E' quanto emerge da un'indagine della Coldiretti che evidenzia gli effetti sulla spesa degli italiani del maltempo in un anno anomalo dal punto di vista climatico. Il freddo eccezionale fuori stagione ha causato infatti un significativo crollo dei raccolti in tutta Europa. Sono tanti i frutti scomparsi dalle piante: dalle ciliegie alle albicocche, dalle susine alle pesche .

In Italia, secondo la Coldiretti, nel 2018 il raccolto di pesche è calato di oltre il 20% nel sud e del 15% al nord rispetto al 2017, mentre è scomparso dagli alberi circa il 30% di ciliegie. Ridotta anche la disponibilità di susine, mentre ci sarà circa il 20% di albicocche meno nei frutteti in Emilia-Romagna, Campania, Basilicata, Puglia, Sicilia, Piemonte e Calabria. Crolli significativi nei raccolti anche in Spagna, Grecia e Francia.



Il calo della produzione è destinato ad avere effetti significativi sui consumi. Per ottimizzare la spesa il consiglio della Coldiretti è di verificare l'origine nazionale e acquistare prodotti locali che non devono subire grandi spostamenti. Un'altra strategia potrebbe essere di comprare direttamente degli agricoltori e non cercare il frutto perfetto perché piccoli difetti estetici non alterano le qualità del prodotto.



Gli effetti del maltempo non si faranno sentire solo sul raccolto estivo, ma ci saranno conseguenze anche per il prodotto autunnale. La Coldiretti stima perdite nel settore agricolo per oltre 400 milioni di euro nel primo quadrimestre dell'anno. Fortemente danneggiate anche le piante di ulivo dal Lazio alla Puglia, passando per Umbria e Abruzzo.



La scomparsa di frutta e verdura dai frutteti e dagli orti italiani è in contrasto con il record dei consumi che ha fatto registrare il nostro Paese negli ultimi anni. Nel 2017 sono stati consumati 8,52 miliardi di chili di frutta e verdura con un aumento del 2,2% rispetto all'anno precedente. Una svolta determinata dalla crescente attenzione al benessere a tavola. A spingere la domanda, secondo la Coldiretti, è anche la rivoluzione in atto sulle tavole degli italiani con l'affermarsi di smoothies, frullati e centrifugati consumati al bar o anche a casa grazie alla disponibilità di tecnologie casalinghe low cost.