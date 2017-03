Alitalia, Wsj: dopo flop rilancio nuovo piano con tagli per un mld entro il 2019

Alitalia sta prendendo in considerazione "un nuovo aggressivo piano che comprende un miliardo di tagli entro il 2019 , un rimescolamento del management e centinaia di licenziamenti". Lo scrive il Wall Street Journal in un articolo dedicato al "flop" del tentativo di svolta portato avanti da Etihad. Prevista anche la "segmentazione" dei passeggeri tra posti no frills e full-service. La strategia dovrebbe riportare all'utile entro tre anni.

"I sindacati - scrive ancora il Wsj - calcolano che la compagnia abbia bisogno di 2 miliardi di denaro fresco per superare le attuali difficoltà ed espandere le rotte intercontinentali. In base al piano, gli azionisti investiranno circa 1 miliardo di euro nei prossimi cinque anni".



Il contributo di Etihad - Nel 2014 Etihad ha acquisito la sua quota in Alitalia per 560 milioni e ha aiutato la compagnia, insieme al governo di Abu Dhabi, a invertire la rotta e tornare all'utile con un finanziamento di 100 milioni di capitale.