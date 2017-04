Alitalia, verso soluzione con sindacati per il personale di terra

Si va verso una soluzione tra Alitalia e sindacati sul personale di terra, mentre restano ancora distanze significative sulla riduzione del costo del lavoro per il personale viaggiante. La bozza dell'accordo prevede la cassa integrazione straordinaria per 24 mesi per circa 980 persone, il mancato rinnovo dei contratti a termine per 558 addetti e l'uscita di altri 142 all'estero. Sul personale viaggiante si tratta su un taglio del costo del 14%.