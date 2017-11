Alitalia verso lo "spezzatino", Ryanair: ci interessa solo la flotta

Il ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda ancora pochi giorni fa aveva ribadito che per il salvataggio della compagnia aerea non dovranno esserci costi per i cittadini. Calenda aveva affermato che sul tavolo dei commissari sono arrivate offerte che riguardano "la gran parte del perimetro e alcune un perimetro più stretto" lasciando intuire che non ci fossero compagnie intenzionate ad acquistare tutto il pacchetto.



E da ambienti vicini ai commissari si limitano a far sapere che c'è interesse. Il bando messo a punto a fine luglio fissa una prima scadenza al 15 settembre per presentare le manifestazioni di interesse, che i commissari, una volta ricevute, valuteranno entro 10 giorni per decidere l'ammissione alla "data room". Per farsi avanti con un'offerta vincolante c'è invece tempo fino al 2 ottobre.



L'ipotesi "spezzatino" smentita da Alitalia - "Il bando esclude chiaramente l'ipotesi del cosiddetto 'spezzatino', prevedendo due possibili soluzioni per l'amministrazione straordinaria: la vendita unitaria della compagnia o, in alternativa, la vendita dei due lotti, aviation e handling, a soggetti distinti". E' quanto ricordano fonti Alitalia in merito al dibattito sul futuro della compagnia aerea.