Alitalia, Ue: in teoria possibile fare richiesta di aiuti di Stato

"Non possiamo speculare" su eventuali misure pubbliche a sostegno di Alitalia. Lo sottolinea un portavoce della Commissione Ue. Per l'Italia resta comunque un'opzione "possibile" fare richiesta di aiuti di Stato per la compagnia aerea in quanto "sono passati più di 10 anni dall'ultima volta" che questa è stata fatta. La Corte Ue aveva infatti riconosciuto la discontinuità tra le società Alitalia, ultima beneficiaria di aiuti, e Cai.