Alitalia, Toninelli: "Soluzione entro l'anno" e apre a Boeing

E' la prima volta che si parla di un orizzonte successivo al 31 ottobre, termine fissato per la procedura di vendita. Scandenza che, fa sapere Toninelli, "potrebbe essere prorogata". Molto meno probabile, invece, che si vada oltre il 15 dicembre, termine per la restituzione del prestito ponte da 900 milioni di euro.



"Penso che Lufthansa non sia tra i partner più strategici", considera Toninelli facendo naufragare definitivamente l'ingresso della compagnia tedesca. Più volte tirata in ballo, invece, ma in alcun modo coinvolta è Poste Italiane. "Non abbiamo avuto nessun interessamento sul dossier Alitalia", afferma, a riguardo, in audizione alla Camera l’a.d. Matteo Del Fante.