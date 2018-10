Alitalia, sottosegretario Siri: Stato avrà una quota del 15-20%

"Non immaginiamo uno Stato con una quota superiore al 15-20%: staremo in linea con le partecipazioni che hanno altri Paesi europei". Lo afferma il sottosegretario ai Trasporti Armando Siri sul dossier Alitalia, escludendo l'idea di arrivare al 51% come indicato in passato dal ministro Toninelli. "L'importante è che ci sia un piano industriale sostenibile che dia prospettive per il futuro: vogliamo serietà, non una soluzione posticcia", spiega.