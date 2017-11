Alitalia, sindacati: "In cassa 850 milioni dei 900 di prestito"

Alitalia ha ancora in cassa 850 milioni dei circa 900 concessi in prestito dal Tesoro e chiuderà il secondo semestre "con un sostanziale pareggio dell'ebitda (indicatore che evidenzia il reddito di un'azienda basato solo sulla sua gestione operativa, ndr)". Lo riferiscono fonti sindacali dopo l'incontro con i commissari della compagnia, aggiungendo: "Se arriveranno offerte significative, anche dopo la scadenza del bando, saranno prese in esame".