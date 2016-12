Alitalia, sindacati confederali revocano sciopero del 22 settembre

I sindacati confederali hanno revocato lo sciopero indetto per il 22 settembre dal personale Alitalia: è stata infatti firmata l'intesa sulle problematiche del personale navigante. Lo stop non è però ancora del tutto scongiurato: solo lunedì, giorno in cui è in programma il tavolo con Anpac, Anpav e Usb, si saprà se anche le sigle di categoria decideranno di revocare o meno lo sciopero.